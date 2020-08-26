В Баку будут доставлены 115 новых автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку будут доставлены 115 новых автобусов производства турецкой компании BMC, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Это современные, комфортные и экологически чистые транспортные средства. 80 автобусов – 12-метровые, которые работают на сжатом газе, 35 – 9-метровые.

Первоначально будут доставлены 12-метровые автобусы. Процесс, который начнется в ближайшие дни, планируется завершить до конца ноября.

По поручению Президента Ильхама Алиева за последние пять лет были приобретены 603 современных автобуса средней и большой вместимости, которые эксплуатируются в маршрутной сети Баку.

Наряду с регулярными маршрутами, благодаря 300 автобусам, приобретенным в 2019 году согласно соответствующему распоряжению главы государства, были организованы 12 экспресс-маршрутов, увеличено число автобусов регулярных маршрутов, что имеет важное значение во время пандемии.

Наличие 18-метровых автобусов в автобусном парке считается необходимым с точки зрения управления пассажиропотоком в часы пик.

С приобретением новых автобусов удалось связать центр города с прилегающими селами и поселками, в том числе, Мардакян, Маштага, Бильгя, Бузовна, Загульба, Сабунчи, Забрат, Гарачухур и Бакиханов.

В рамках обновления автобусного парка, в столицу планируется доставить автобусы с электрическим мотором.

В настоящее время с компаниями BMC и MAN обсуждается поставка электробусов, создание инфраструктуры для их работы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)