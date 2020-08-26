Передвижение осужденного можно контролировать с помощью электронного браслета - Минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С помощью электронного браслета можно определить, покинул ли осужденный место жительства.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный консультант Управления электронного мониторинга Службы пробации министерства юстиции Наваи Ализаде.

По его словам, браслет прикрепляется ремнем к ноге заключенного выше щиколотки. Он передает информацию о передвижениях заключенного на мобильное устройство.

"Передатчик домашнего сигнала устанавливается в двух, трех или более местах, в зависимости от размеров жилья осужденного и имеющихся там условий.

Функция передатчиков заключается в передаче информации о местонахождении заключенного в течение установленного срока. В случае вмешательства в работу устройства в центр немедленное направляется оповещение. Кроме того, если осужденный приводит электронное средство контроля в негодность, его стоимость взимается с этого лица. В связи с использованием электронных средств контроля суды налагают на заключенных два типа ограничений - территориальные и временные. В то же время, принимая во внимание личность осужденных, характер совершенного ими деяния, судом на осужденных могут быть наложены иные обязанности и ограничения", - сказал Наваи Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)