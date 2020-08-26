В Колумбии строятся жилые комплексы «Нахчыван» и «Абшерон» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Колумбии строятся жилые комплексы «Нахчыван» и «Абшерон», сообщили в среду Trend в Госкомитете по работе с диаспорой.

Реализует проект один из наших соотечественников, который давно живет в Колумбии: «Одним из важных направлений политики, проводимой в последние годы комитетом, является налаживание связей с азербайджанцами, проживающими в различных странах мира, и представление их азербайджанскому обществу. Один из них наш соотечественник Шахрияр Гасанли, который проживает в Колумбии и является учредителем строительной компании "Azercol".

Шахрияр учился в Колумбии и уже семь лет живет в этой стране. Он реализует проекты, которые называет регионами Азербайджана, а сегодня осуществляет проект, состоящий из комплекса живых домов, носящих названия «Нахчыван» и «Абшерон».

В комитете добавили, что компания "Azercol" единственная компания, которая принесла в Латинскую Америку азербайджанские топонимы.

Шахрияр Гасанли дал интервью каналу Diaspor TV, в котором рассказал о своей работе и семье, которое в ближайшие дни будет транслироваться по этому каналу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)