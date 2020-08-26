Множество мероприятий, проведенных под руководством Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в современной истории азербайджанского мугама - Народный артист (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 26 августа - день рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, внесшей беспрецедентно огромный вклад в сохранение и популяризацию нашего национального наследия. Широкий спектр знаний и интересов, творческая энергия Первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан Алиевой, оказавшей неоценимые услуги в области развития искусства мугама, ее целеустремленность в обеспечении прогресса страны, стали фундаментом плодотворной государственной деятельности. Её большой организаторский талант, труд в качестве надежного соратника Президента Ильхама Алиева снискали ей всенародную любовь.

Высокий профессионализм и человеческие качества, большой управленческий и политический опыт позволили Мехрибан Алиевой завоевать достойную репутацию не только в нашей стране, но и за рубежом. Уже несколько лет 26 августа в Международном центре мугама отмечают как двойной праздник. Это напрямую связано с деятельностью Мехрибан Алиевой. 26 августа также отмечается как Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран Великого Шелкового пути. Это решение, принятое в 2010 году мэрией города Ниагара-Фолс в Канаде и руководством традиционного ежегодного Ниагарского музыкального фестиваля, еще раз подтверждает, что национальное достояние нашего народа – мугам, стал общенародной музыкой.

Множество мероприятий, проведенных под руководством Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в современной истории азербайджанского мугама. Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО отмечаются юбилеи выдающихся представителей азербайджанской интеллигенции, проводится множество мероприятий, пропагандирующих азербайджанскую культуру.

Среди проектов, реализуемых в области защиты национально-духовных ценностей и популяризации азербайджанской культуры, важное место занимает создание Международного центра мугама в Баку, в целях широкого продвижения в мире азербайджанского мугама, внесенного в Список устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В открывшемся в марте 2009 года Международном центре мугама молодые исполнители овладевают тонкостями мугамного искусства, составляющего важную часть музыкальной культуры Азербайджана. Открытие этого центра стало настоящим музыкальным событием, превратившимся в праздник для мира мугама. Отрадно, что центры мугама были открыты по инициативе Фонда Гейдара Алиева не только в Баку, но и в наших регионах, в Карабахе, в наших городах, граничащих с оккупированными территориями, чтобы воспитывать талантливую молодежь и способствовать развитию мугамного искусства. Сегодня мугам любим как никогда прежде и признан как вклад Азербайджана в мировое искусство. Это, безусловно, результат яркой и плодотворной деятельности Президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой. Искусство мугама и его основные музыкальные инструменты - тар, кеманча – внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это само по себе стало большим успехом и играет важную роль в популяризации мугама. В мире нет страны, где не выступали бы наши исполнители мугама. Фонд Гейдара Алиева продвигает нашу музыку и проводит крупные мероприятия по всему миру. Благодаря этому, азербайджанский мугам приобретает в мире все большую известность. Всемирно известных музыкантов и наших исполнителей связывают тесные дружеские отношения. В Международном центре мугама реализуются масштабные проекты, проводятся научные конференции, круглые столы, концерты и крупные мероприятия. Большое значение имеет проведение Международного фестиваля мугама именно в Международном центре мугама. Телевизионный конкурс мугама, проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева, — это беспрецедентный проект, который знакомит мир с нашей музыкой и мугамом посредством телевидения. Множество талантливых молодых исполнителей получили известность именно здесь. В рамках конкурса было подготовлено 140 известных исполнителей. Сегодня они успешно и с чувством большой ответственности представляют Азербайджан в мире, большинство из них являются солистами Международного центра мугама. Можно сказать, что никогда ранее молодым певцам не уделялось столько внимания и заботы. Государство всегда с ними. Наше национальное достояние – мугам, переживает как золотой век, так и возрождение.

Коллектив Международного центра мугама поздравляет уважаемую Мехрибан Алиеву с этим знаменательным днем и желает крепкого здоровья, счастья, мира, новых успехов в достижении поставленных целей на благо нашей страны, а также счастливых дней её близким!

С глубоким уважением,

Мурад Гусейнов

Директор Международного центра мугама,

Народный артист