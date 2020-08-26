В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 148 , выздоровел 91 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 148 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, вылечился 91, скончался один человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 707 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 33 281, скончались 522 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 904 человек.
За прошедшие сутки для выявления зараженных коронавирусом проведен 6 791 тест, в целом - 892 070 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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