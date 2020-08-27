В Баку и ряде городов Азербайджана будет частично ограничено водоснабжение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку, в городах Ширван и Гаджигабул, а также в сел вдоль магистрального водопровода вода будет подаваться с ограничениями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО Азерсу.
Подача воды ограничена по причине временной остановки водоочистных сооружений на реке Кура, вода в которой сильно замутнена в результате выпавших осадков.
ООО Азерсу приносит извинения абонентам за временные неудобства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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