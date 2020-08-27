Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 32 градусов тепла

Общество 27 августа 2020 13:47 (UTC+04:00)
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, днем юго-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-21, днем 29-32, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составив 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона днем юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в ряде горных местностей ожидаются кратковременные дожди, град. Восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов,комфортных для метеочувствительных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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