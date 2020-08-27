Названа причина затора на шоссе Баку-Сумгайыт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт, на железнодорожном мосту в районе Хырдаланского круга, проводится демонтаж железнодорожных рельсов.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в связи с этим движение в обоих направлениях частично перекрыто.

В целях безопасности демонтаж производится только на той части моста, которая находится над полосами, где ограничено движение. Во время работ по полному демонтажу моста будут приняты соответствующие меры безопасности.

"Призываем водителей с пониманием отнестись к ситуации. Приносим извинения за возможные временные неудобства", - сказали в государственном агентстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)