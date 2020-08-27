Министр образования Азербайджана назвал дату начала занятий
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учебный год начнётся 15 сентября. Учеба будет возобновлена, но на особых условиях.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.
Процесс образования сопряжен с ежедневным перемещением и общением миллионов людей. Этот фактор оказывает серьезное влияние на количество инфицированных, подчеркнул министр.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация будет учитываться независимо от того, в какой форме будет возобновлено обучение.
"Мы должны принимать правильные решения с учетом условий распространения пандемии", - сказал Эмин Амруллаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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