Министр образования Азербайджана назвал дату начала занятий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учебный год начнётся 15 сентября. Учеба будет возобновлена, но на особых условиях.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

Процесс образования сопряжен с ежедневным перемещением и общением миллионов людей. Этот фактор оказывает серьезное влияние на количество инфицированных, подчеркнул министр.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация будет учитываться независимо от того, в какой форме будет возобновлено обучение.

"Мы должны принимать правильные решения с учетом условий распространения пандемии", - сказал Эмин Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)