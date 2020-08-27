Минобразования о формах школьного обучения в Азербайджане в новом учебном году
БАКУ /Trend/ - Мы предлагаем, чтобы одноклассники с 15 сентября приходили в школу 2-3 раза в неделю. Уроки для учащихся 5-9-х, 10-х и 11-х классов с 15 сентября начнутся в режиме онлайн.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Он сообщил, что ученики пятых-девятых классов пойдут в школу с первого октября.
"Мы планируем, что учащиеся 10-х и 11-х классов будут обучаться в школах в традиционной форме с 15 октября. Ожидается, что такой формат будет оставаться в силе до марта ", - отметил Эмин Амруллаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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