Минобразования о формах школьного обучения в Азербайджане в новом учебном году

БАКУ /Trend/ - Мы предлагаем, чтобы одноклассники с 15 сентября приходили в школу 2-3 раза в неделю. Уроки для учащихся 5-9-х, 10-х и 11-х классов с 15 сентября начнутся в режиме онлайн.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он сообщил, что ученики пятых-девятых классов пойдут в школу с первого октября.

"Мы планируем, что учащиеся 10-х и 11-х классов будут обучаться в школах в традиционной форме с 15 октября. Ожидается, что такой формат будет оставаться в силе до марта ", - отметил Эмин Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)