Занятия в вузах Азербайджана начнутся 15 сентября в форме дистанционного обучения
БАКУ /Trend/ - Занятия в ВУЗ-ах Азербайджана начнутся 15 сентября в порядке дистанционного обучения.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.
Министр отметил, что первокурсники смогут посещать вузы с ознакомительной целью.
По его словам, с 15 октября по некоторым специальностям вузов, к примеру, медицине, инжинирингу и др. начнутся очные занятия.
Амруллаев добавил, что так будет до 2 ноября, а дальнейшее решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации: «Если ситуация позволит, занятия будут проходить продолжаться в традиционной форме, а если нет, возобновится дистанционное обучение».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина
По случаю 70-летнего юбилея ректора МГИМО Анатолия Торкунова на телеканалах Россия-24 и Россия-1 транслировалось интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Международные и межкультурные инициативы Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие - экс-президент Хорватии
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)
«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами
Пандемия COVID-19 актуализировала вопрос о максимально безопасном способе деятельности учебных заведений
TƏBİB принял решение приостановить работу двух медучреждений Ширвана, где выявлены недочеты в связи с коронавирусом