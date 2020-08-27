Занятия в вузах Азербайджана начнутся 15 сентября в форме дистанционного обучения (версия 2)

Изменен заголовок. (Первая версия опубликована в 17:51

БАКУ /Trend/ - Занятия в ВУЗ-ах Азербайджана начнутся 15 сентября в порядке дистанционного обучения.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что первокурсники смогут посещать вузы с ознакомительной целью.

По его словам, с 15 октября по некоторым специальностям вузов, к примеру, медицине, инжинирингу и др. начнутся очные занятия.

Амруллаев добавил, что так будет до 2 ноября, а дальнейшее решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации: «Если ситуация позволит, занятия будут проходить продолжаться в традиционной форме, а если нет, возобновится дистанционное обучение».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)