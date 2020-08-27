В случае массового инфицирования в школах, обучение в них продолжится в режиме онлайн - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если в какой-либо школе страны будет зафиксировано массовое инфицирование, обучение в них продолжится в режиме онлайн.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, родителям не следует отправлять в школу детей с высокой температурой.

"В школах будет проверяться температура тела школьников. Если будет установлено, что у какого-то ученика высокая температура, мы предпримем надлежащие шаги", - подчеркнул Эмин Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)