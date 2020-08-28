Число электронных услуг минтруда Азербайджана будет доведено до 100 - министр

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения доступны 53 электронные услуги, 26 из которых проактивные. В следующем году этот показатель будет доведен до 100, что означает электронизацию до 76% оказываемых структурой более чем 132 услуг.

Об этом на заседании коллегии сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что посредством 26 проактивных услуг в этом году 65 тысячам лицам в электронном порядке были назначены пенсии, пособия, стипендии. Также в текущем году в электронном порядке на учет были поставлены 145 тысяч застраховавшихся лиц. Таким образом, в этом году министерство оказало проактивные услуги 210 тысячам человек.

Министр добавил, что в разработке 22 услуги, 7 из которых стартуют и до конца году и продолжается работа еще над 25-ю проактивными услугами, отметив, что e-системы послужат полному достижению прозрачности.

Бабаев подчеркнул, что в этом месяце были открыты три реабилитационных учреждения, соответствующие современным требованиям. До конца года в Баку и регионах будут введены в строй еще 5 таких учреждений, в том числе, детские реабилитационные центры в Шамкире и Габале.

Была отмечена также положительная динамика роста числа трудовых договоров, которое за семь месяцев текущего года увеличилось на 120 тысяч, наряду со значительным ростом фонда заработной платы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)