Завтра на улицах Баку будет проведена дезинфекция

БАКУ /Trend/ - Завтра с утра в Баку будут проведены дезинфекционные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на столичные коммунальные службы.

Дезинфекция будет проводиться в центре города и на основных улицах, проспектах и дорогах поселков.

Дезинфекционные работы будут проводиться с использованием специальных химических веществ, поэтому, учитывая их токсичность, жителей просят не выходить на улицу без особой надобности, пока будет проводиться дезинфекция.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)