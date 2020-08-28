В Азербайджане выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 97 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 97, скончались три человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 986 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 461, скончались 527 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 998 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 014, в целом – 904 506 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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