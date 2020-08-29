Хикмет Гаджиев: Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане контролируется (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, ситуация, связанная с коронавирусом, стабилизировалась, и случаи заражения уменьшились.

Гаджиев отметил, что в результате мер, осуществленных по предотвращению угрозы, которую мог создать в Азербайджане коронавирус нового типа (COVID-19), а также благодаря серьезному и ответственному соблюдению населением правил карантина и гигиены, солидарности в этом вопросе государства и граждан санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, достигнуто резкое уменьшение случаев заражения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)