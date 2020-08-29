Вопрос поездок в районы Азербайджана будет пересмотрен после изучения санитарно-эпидемиологической ситуации (версия 2)

БАКУ /Trend/ - После изучения санитарно-эпидемиологической ситуации вопрос о въезде-выезде в районы Азербайджана будет пересмотрен, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Как отметил в ходе брифинга Оперативного штаба помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, возобновления поездок в районы хотелось бы всем.

"Все мы хотели бы возобновления поездок в районы, но, к сожалению, сегодня мы не можем объявить об этой радостной новости", - сказал помощник Президента, добавив, что и сам в последний раз встречался с отцом, живущим в Гяндже, 13 марта.

Он подчеркнул, что ограничение на посещение районов важно для безопасности граждан, и выразил надежду, что в ближайшее время можно будет объявить о снятии этого ограничения.

Отметим, что Оперштабом принято решение о продлении действующего карантина до 00:00 часов 30 сентября 2020 г.

Оперативный штаб призывает всех граждан соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактические требования, чтобы не допускать новых случаев заражения, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили)