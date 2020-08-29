Вопрос открытия бакинского метро обсуждается (Версия 2)
(Первая версия в 11:18)
БАКУ /Trend/ - Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, идут обсуждения по вопросу открытия бакинского метро.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
Гаджиев отметил, что об этом общественность будет проинформирована дополнительно.
Он добавил, что в связи с повышенным уровнем заражения в Баку, Сумгайыте и Абшероне усиленный карантинный режим сохранен, и в выходные общественный транспорт работать не будет.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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