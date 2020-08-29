Вопрос создания вакцины против коронавируса находится в центре внимания - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 11:35)

БАКУ /Trend/ - Специальная группа, созданная при Оперативном штабе, продолжает контакты с ведущими компаниями мира, занимающимися созданием вакцин от коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Он добавил, что в центре внимания находятся вопросы по доставке в страну сертифицированных вакцин, утвержденном на мировом уровне, и их применению.

Завотделом также сказал, что необходимо провести серьезные исследования, предпочтение будет отдано вакцинам не имеющих побочных действий и сертифицированных на мировом уровне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)