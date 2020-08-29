Хикмет Гаджиев: Запреты на проведение свадеб и похоронных церемоний остаются в силе
БАКУ /Trend/ - Запреты на проведение свадеб и похоронных церемоний остаются в силе.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
Гаджиев добавил, что эти запреты одинаковы для всех.
Помощник Президента Азербайджана добавил, что окончательное решение о работе ресторанов закрытого типа пока не принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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