Хикмет Гаджиев: Запреты на проведение свадеб и похоронных церемоний остаются в силе

БАКУ /Trend/ - Запреты на проведение свадеб и похоронных церемоний остаются в силе.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Гаджиев добавил, что эти запреты одинаковы для всех.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что окончательное решение о работе ресторанов закрытого типа пока не принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)