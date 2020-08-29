TƏBİB - Больницы Азербайджана располагают достаточным количеством мест

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в больницах достаточно мест для размещения больных. В случае обнаружения пациентов с симптомами коронавируса, эти лица помещаются в больницы, а их лечение осуществляется за счет государства.

Об этом, как сообщает Trend, на брифинге, состоявшемся сегодня в Оперативном штабе при Кабинете министров, сказал председатель медико-научного комитета при правлении объединения медицинских территориальных подразделений Акиф Гурбанов.

По его словам, в настоящее время лица, находящиеся в больницах, продолжают свое лечение, им выдаются противовирусные препараты

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили)