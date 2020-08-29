TƏBİB - Больницы Азербайджана располагают достаточным количеством мест
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в больницах достаточно мест для размещения больных. В случае обнаружения пациентов с симптомами коронавируса, эти лица помещаются в больницы, а их лечение осуществляется за счет государства.
Об этом, как сообщает Trend, на брифинге, состоявшемся сегодня в Оперативном штабе при Кабинете министров, сказал председатель медико-научного комитета при правлении объединения медицинских территориальных подразделений Акиф Гурбанов.
По его словам, в настоящее время лица, находящиеся в больницах, продолжают свое лечение, им выдаются противовирусные препараты
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили)
Лента новостей
Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана
Решение о карантинном режиме в Азербайджане может быть принято по результатам серологических тестов - TƏBİB
Хикмет Гаджиев: Мировой опыт показывает, что с введением послаблений число заражений коронавирусом растет
Вопрос поездок в районы Азербайджана будет пересмотрен после изучения санитарно-эпидемиологической ситуации
Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества