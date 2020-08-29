Завтра в Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем 28-32, в Баку ночью 19-21, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, составив 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75 процентов, днем 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах временами ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град, ветер восточный.

Ночью 17-22, днем 28-33, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова)