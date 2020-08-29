Премьер-министр Азербайджана подписал приказ о начале учебного процесса (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана принял решение об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима, сообщает в субботу Trend.

Согласно решению, учебный и учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях Азербайджана в очной форме организуется:

- в дошкольных образовательных учреждениях - с 15 сентября;

- в общеобразовательных учреждениях: по I-IV классам - с 15 сентября; по V-IX классам – с 1 октября; по X-XI классам – с 15 октября.

Занятия в высших и средних специальных учебных заведениях начинаются:

- для студентов I курса с 1 октября 2020 года;

- для студентов II и старших курсов по специальностям, определяемым учебными заведениями с согласованием с министерством образования Азербайджана и с учетом специфики каждой специальности.

В спецшколах, специальных школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, учебных заведениях интернатного типа с интеграционным обучением, гимназиях интернатного типа с интеграционным обучением, общеобразовательных школах-интернатах для детей, лишенных родительской опеки, учеба начнется с 15 сентября.

Для пятилетних детей занятия в рамках дошкольного этапа общего образования начнутся с 1 октября.

В учреждениях профобразования занятия на краткосрочных курсах начнутся с 1 октября; по всем уровням профобразования - с 15 октября.

В детских музшколах и школах искусств и живописи, в зависимости от возрастных групп и классов, занятия начнутся с 15 сентября.

Министерству образования, министерству культуры и минздраву Азербайджана поручено в 10-дневный срок подготовить и представить в Кабмин временные Правила организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период особого карантина.

В период нахождения этого постановления в силе откладываются массовые мероприятия вне учебного процесса с участием учащихся и преподавателей.

Постановление в силе до 2 ноября 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)