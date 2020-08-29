В Гобустанской тюрьме выявлены очаги заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 29 августа наблюдался определенный рост числа зараженных коронавирусом. В результате проведенных тестов зафиксировано 188 случаев заражения.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, причины роста были изучены, и очаги заражения были выявлены в тюрьме Пенитенциарной службы министерства юстиции в поселке Гобустан и на Баиловском производственном участке совместного предприятия AZFEN.

У двоих сотрудников тюрьмы Пенитенциарной службы минюста в поселке Гобустан выявлен коронавирус. Персонал тюрьмы и заключенные, с которыми офицеры контактировали, были немедленно изолированы и проверены на COVID-19. Результаты тестов на COVID-19 оказались положительными у 24 человек, в том числе у 5 сотрудников тюрьмы и 19 осужденных. Состояние здоровье лиц, зараженных коронавирусом, удовлетворительное. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно, осложнения не наблюдаются.

В настоящее время Гобустанская тюрьма находится под строгим эпидемиологическим контролем, и принимаются необходимые меры с целью предотвращения распространения вируса.

Следующий источник заражения был выявлен на Баиловском производственном участке совместного предприятия AZFEN. Результаты 20 проб, взятых у сотрудников компании, оказались положительными. В настоящее время на предприятии ведутся профилактические работы для стабилизации эпидемиологической ситуации.