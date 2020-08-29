В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 384 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 28-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 910 890 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 069 человек, 140 из них находятся в реанимации, а 16 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.