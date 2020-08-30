Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 31 августа.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, но местами с дождями ночью и утром. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 28-33 тепла, в Баку ночью 17-19, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 30-40 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах составит 22-23 (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) , на южных пляжах - 23-24 градуса тепла (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) .

31 августа в районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных районах вечером грозы, временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.