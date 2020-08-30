В Азербайджане выявлено 135 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 137 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127, скончались два человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 309 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 703, скончались 531 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 075 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 137, в целом – 917 027 тестов.