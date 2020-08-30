В Азербайджане выявлено 135 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 137 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127, скончались два человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 36 309 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 703, скончались 531 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 075 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 137, в целом – 917 027 тестов.
Лента новостей
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта
Международная рейтинговая компания "S&P" оставила без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB"
Эксперты стран Центральной Азии и Международного дискуссионного клуба «Валдай» обсудили вопросы продвижения мира в Афганистане