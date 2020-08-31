Бакинское метро не будет работать до 15 сентября

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 00:00 часов 30 сентября.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению, срок приостановления деятельности Бакинского метрополитена продлевается до 15 сентября 2020 года.