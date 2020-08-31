Бакинское метро не будет работать до 15 сентября
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 00:00 часов 30 сентября.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению, срок приостановления деятельности Бакинского метрополитена продлевается до 15 сентября 2020 года.
Лента новостей
Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта