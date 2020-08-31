В Азербайджан экстрадировано лицо, проходившее подготовку в террористических целях (ФОТО)

Общество 31 августа 2020 09:23 (UTC+04:00)
В Азербайджан экстрадировано лицо, проходившее подготовку в террористических целях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан экстрадирован Велиев Фаиг Галиб оглу, проходивший подготовку в террористических целях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

В Азербайджан экстрадировано лицо, проходившее подготовку в террористических целях (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан экстрадировано лицо, проходившее подготовку в террористических целях (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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