В Азербайджане вырос коэффициент естественного прироста населения

БАКУ /Trend/ - Несмотря на рост численности населения в Азербайджане, коэффициент естественного прироста в последние годы снижался. Однако в прошлом году произошло относительное увеличение этого показателя.

Как сообщает в понедельник Trend, в 2019 году коэффициент естественного прироста на каждые 1000 человек в Азербайджане составил 8,7 (85263 человека). Хотя этот показатель выше, чем в 2018 году, он ниже показателей в 2014-2017 годах. Если в 2014 году коэффициент прироста населения в Азербайджане составлял 12,2 (население увеличилось на 114 855 человек), в 2015 году этот показатель снизился до 11,7 (111 513 человек), в 2016 - 10,6 (102 816 человек), в 2017 - 8,9 (86 932 человека), в 2018 году - 8,4 (81 732 человека).

Самый высокий показатель естественного прироста населения в Азербайджане за последние 29 лет был зафиксирован в 1990 году. В том году естественный прирост населения составил 140 170 человек.

Отметим, что, согласно прогнозу ООН, общий прирост населения в Азербайджане достигнет 10,7 миллиона в 2030 году. На основании прогнозов рассчитана и возрастная структура населения. Как прогнозируется, показатель естественного прироста в предстоящие годы относительно снизится, что приведет к снижению после 2025 года доли лиц младше 15 лет в общей структуре населения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)