На основании обращений в соцсетях в Генпрокуратуру Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении директора турфирмы

БАКУ /Trend/ - В отношении директора туркомпании «Авангард» возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что 28 августа в ходе сессии вопросов и ответов, проводимой на странице Генеральной прокуратуры в Instaqram (#prokurorluqlasualcavab), поступили многочисленные обращения в связи с присвоением директором туркомпании «Авангард» Егяной Нагиевой различных денежных сумм под видом организации туров в зарубежные страны.

Обращения о незаконных действиях директора туркомпании "Авангард" были взяты под контроль Генеральным прокурором, и на основании заявлений граждан в отношении Нагиевой возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

Следствие по уголовному делу поручено Главному управлению по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В настоящее время проводятся интенсивные следственные меры, и будет обеспечено привлечение к уголовной ответственности лиц, в той или иной форме участвовавших в допущении правонарушений и совершении преступления.

Общественность будет проинформирована о результатах следствия.

Отметим, что для принятия необходимых мер обращения, поступившие во время сессии, направляются пресс-службой Генпрокуратуры руководству, а также соответствующим управлениям и отделам ведомства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)