С завтрашнего дня в Азербайджане возобновляются телеуроки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С первого сентября на канале «Mədəniyyət» в рамках передачи "Время урока" возобновляются телеуроки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Отмечается, что в течение пяти дней в неделю будут транслироваться телеверсии всех предметов, которые входят в школьную программу.

Телеуроки будут транслироваться в новой студии, с участием профессиональных учителей. Ежедневное расписание уроков будет объявлено заранее.

Отметим, что видеоуроки также можно смотреть на YouTube-канале (https://www.youtube.com/playlist…) и на официальной странице министерства образования в Facebook, а также на странице телеканала "Təhsil" в "Facebook "и на портале минобразования (https://video.edu.az/).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)