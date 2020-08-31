В сентябре Миграционная служба Азербайджана будет работать в прежнем режиме

БАКУ /Trend/ - До окончания особого карантинного режима (00:00 часов 30 сентября) Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана будет работать в прежнем режиме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Учитывая, что особый карантинный режим сохранен в городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, все региональные миграционные филиалы, за исключением регионального миграционного управления г. Баку, возобновляют работу.

Так, иностранцы, желающие получить разрешение на постоянное жительство, могут позвонить в рабочие дни по номеру (012) 566-37-74 с 09:00 до 18:00 часов для участия в онлайн-курсах по изучению азербайджанского языка, истории, культуры, а также законодательства.

Более подробную информацию можно получить круглосуточно, в течение всей недели по номеру (012) 919.

(Текст: Кямаля Сеидова.)