Госкомитет Азербайджана вновь поддержал соотечественников в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - 30 августа в Стамбуле прошла благотворительная акция в целях поддержки 211 малообеспеченных азербайджанских семей (всего 844 человека), проживающих в районе Койджи стамбульского района Башакшехир.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, акция была организована Клубом писателей и представителей медиа азербайджанцев мира в Стамбуле и Стамбульской ассоциацией дружбы с Азербайджаном при поддержке Госкомитета.

В числе тех, кто пострадал от остановки деятельности из-за пандемии коронавируса в мире, оказались и соотечественники, проживающие в Стамбуле с 1990-х годов. В связи со сложившейся ситуацией Госкомитет по работе с диаспорой оказывает необходимую помощь азербайджанским семьям.

Было отмечено, что это четвертая благотворительная акция, проводимая в Стамбуле по инициативе и при поддержке Госкомитета. Ранее, шестого мая этого года была оказана помощь семьям 80 учащихся школы имени Гусейна Джавида при Азербайджанском кружке учебной, культурной и социальной солидарности в Стамбуле, 22 мая и 12 июля при организационной поддержке вышеупомянутого кружка была оказана помощь около 700 семьям. Четыре благотворительные акции Госкомитета охватили 991 малообеспеченную семью или более 3500 соотечественников, проживающих в Стамбуле.

Помимо этого, с учетом обращений в связи с оплатой ежемесячной арендной платы нескольких школ, действующих при азербайджанских кружках в Стамбуле, в период пандемии Госкомитет также предпринял необходимые шаги в этом направлении. Эти школы играют важную роль в привлечении к образованию детей из азербайджанских семей, неофициально проживающих в Стамбуле.

Госкомитет также рассмотрев обращения этих школ о предоставлении им необходимых учебников и учебных пособий на 2020-2021 учебный год, принял решение в ближайшие дни отправить в эти школы необходимые учебные пособия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)