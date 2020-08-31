В Баку открываются дополнительные автобусные маршруты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях перевозки пассажиров с остановок у станций метро "Низами", "Эльмляр академиясы" и "Ичеришехер" запущены дополнительные автобусы.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Было отмечено, что в целях управления пассажиропотоком утром и вечером в часы пик в направлениях, к которым наблюдается большая потребность, на линии запускаются новые автобусы.

В рамках данных мер, для перевозки пассажиров с остановок у станций метро "Низами", "Эльмляр академиясы" и "Ичеришехер" вводятся в эксплуатацию 12 и 18-метровые автобусы BakuBus.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев, Редактор: Ровшан Гусейнов)