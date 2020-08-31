Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения

БАКУ /Trend/ - 31 августа помощник Президента Азербайджанской Республики встретился с председателями 41 НПО, функционирующей в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения. Об этом в АЗЕРТАДЖ сообщили из пресс-службы Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте.

Открывая встречу вступительным словом, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики Азай Гулиев сказал, что 4-я встреча, организованная в рамках диалога НПО и правительства, проводится с общественными организациями, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения. Темы, охватывающие данную сферу, обладают особым весом в ежегодно объявляемом советом грантовом конкурсе, на сегодняшний день финансовой поддержкой государства воспользовались сотни НПО. Азай Гулиев отметил: Учитывая то, что в число поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым в связи с усилением общественного контроля, входит также оценка водных ресурсов, встреча, проводимая помощником Президента Хикметом Гаджиевым с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения, представляет особое значение.

Помощник Президента Хикмет Гаджиев, коснувшись значения сегодняшней встречи, сказал, что желает выслушать мнения и идеи, которые руководители НПО, функционирующих в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения, считают приоритетными, и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Он сказал: Под руководством Президента Ильхама Алиева уделяется особое внимание улучшению экологической обстановке в Азербайджане, созданию новых зон озеленения и лесных массивов. Как результат, созданы ряд национальных парков, новые лесополосы. Произошли позитивные перемены в экологической обстановке в Баку и на Абшероне, повышено внимание к обеспечению населения питьевой водой, охране окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, успешно осуществлены меры, направленные на улучшение экологического состояния Каспия.

Констатировав, что правительство придает особое значение тесному сотрудничеству с НПО, функционирующими в области экологии и водного хозяйства, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что на состоявшемся 23 июля 2020 года онлайн-совещании, посвященном состоянию водного хозяйства, Президент Ильхам Алиев призвал НПО к активности в осуществлении общественного контроля: «Господин Президент отметил, что ученые непременно должны участвовать в оценке водных ресурсов и оценке вероятности их увеличения, а также во всей остальной работе. К данному процессу необходимо привлечь неправительственные организации. Они доведут до внимания вопросы, которые остались вне внимания государственных структур. Считаю, что этот вызов Президента является большим стимулом для деятельности НПО».

Помощник Президента подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой вносит важный вклад в сферу охраны окружающей среды в Азербайджане. В 2019 году в акции, посвященной по инициативе Мехрибан ханым Алиевой юбилею Имадеддина Насими, за день в стране было посажено 650 тысяч деревьев, что оказало весьма позитивное влияние на экологическую обстановку в стране. Своим значением отличаются и проекты, рассчитанные по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой на оздоровление экологической среды, увеличение зеленых насаждений.

Хикмет Гаджиев отметил, что проекты, реализуемые различными НПО в области охраны окружающей среды, в частности, просветительская работа в значительной степени изменило к лучшему отношение людей к окружающей среде.

Помощник Президента подчеркнул, что Армения использует Мецаморскую АЭС, превратившуюся в источник серьезной угрозы для региона, также для контрабанды радиоактивных веществ. Он призвал НПО, функционирующие в области охраны окружающей среды, привлечь внимание международной общественности к угрозе, представляемой Мецаморской АЭС, построенной на основе технологий, использованных на Чернобыльской атомной электростанции.

Хикмет Гаджиев сказал, что Армения проводит против нашей страны политику экологического терроризма и его составной части – «водного террора», что Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла в 2016 году специальное постановление о «Преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана». Он отметил, что Армения использует Сарсангское водохранилище, находящееся на нашей оккупированной Арменией территории, в таких вредных и опасных целях, как нарушение обеспечения граждан Азербайджана водой и сельскохозяйственной деятельности, уничтожение биоразнообразия территории.

Затем Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан также отличается работой, проводимой по защите здоровья населения и созданной в этой сфере современной инфраструктурой. Действенные меры, принятые правительством в период борьбы с пандемией COVID-19, дали результат, и мы добились полного контроля над пандемией. Одобряется активное участие НПО в борьбе с пандемией, просветительской работе и обеспечении общенациональной солидарности, эта активность должна быть продолжена и впредь.

Хикмет Гаджиев отметил, что в результате варварской незаконной эксплуатации территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, грубо нарушен экологический баланс, достигший опасного предела. Помощник Президента подчеркнул необходимость продолжительного и системного информирования НПО авторитетных международных организаций о последствиях экологического террора Армении против Азербайджана, обращений к международным организациям и судам о стране-агрессоре.

Помощник Президента сказал, что государство ждет от НПО таких действий, как непосредственное участие в осуществлении общественного контроля по направлениям их деятельности, привлечение населения к активности в охране окружающей среды, а также проведение кампаний, агитирующих к эффективному использованию воды, выступление с инновативными идеями и предложениями, проведение исследований для изучения проблем, связанных с эффективным использованием воды, выдвижение обоснованных предложений, непосредственное участие в подготовке и проведении государственной политики, приобщение к движению и сети международных экологических НПО, международным экологическим кампаниям (День окружающей среды, Международный день Земли, День моря, Всемирный день воды и др.), выражение поддержки гражданского общества Азербайджана.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Общественного объединения «Международный диалог во имя охраны окружающей среды – IDEA Сурхай Шукюров, председатель Социально-экологического центра «ЭкоСфера» Фируза Султанзаде, председатель Регионального экологического центра «Кавказ» Мелек Шукюрова, председатель Общественного объединения «Здоровое развитие и просвещение» Анар Халилов, исполнительный директор Общественного объединения «Центр экологического права «Эколекс» Самир Исаев, исполнительный директор Общественного объединения «Экологический баланс» Айтен Поладова, исполнительный директор Общественного объединения «Служба здоровью» Парвана Велиева, председатель Общественного объединения «Специалисты в сфере использования воды» Рамиз Мамедов, председатель Общественного объединения «Охрана здоровья» Язгюль Абдиева, председатель Экологического общественного объединения «Рузгар» Ислам Мустафаев, председатель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов, председатель Общественного объединения охраны живого мира «Альянс» Мансура Расулзаде, председатель Общественного объединения «Биосфера» Горхмаз Ибрагимли, председатель Общественного объединения «Эко Мир» Севиль Юзбашева, председатель Общественного объединения экологических исследований и просветительства «Эко-TES» Чингиз Назаров, председатель Общественного объединения «К здоровой жизни» Садиг Гасанов, председатель Общественного объединения помощи изучению экологических проблем «Ана Кюр» Рустам Меликов, председатель Общественного объединения экологического просвещения «Аран» Насиреддин Керемов, председатель Общественного объединения «Экологическая информация» Муса Мурадлы, председатель Общественного объединения экотуризм «Шафаг» Вамиг Бабаев, председатель Общественного объединения «Помощь защите экологии» Садых Садыхов, председатель Общественного объединения «Экологическое просвещение и мониторинг» Гамза Юсубова, председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических и экологических исследований» Рамиз Искендеров, председатель Общественного объединения «Социально-экономическое и экологическое развитие» Рахиля Мехтиева, председатель Общественного объединения «Женская инициатива во имя развития» Зиба Набиева, исполнительный директор Общественного объединения «Поддержка детей с лейкозом» Эмин Набили, председатель Общественного объединения «Больные гемофилией» Аяз Гусейнов, председатель Общественного объединения по восстановлению экологии и инфраструктуры «Край долгожителей» Назим Агаев, председатель Общественного объединения «Зеленый Мир» по экологическому просвещению Эльман Джафарли, председатель Общественного объединения «Педиатрическая кардиология и ревматология» Света Рафиева, председатель Общественного объединения «Борьба с инфекционными болезнями» Фикрет Халилов, председатель Общественного объединения «Азербайджанская диабетическая лига» Егяна Султанова, председатель Общественного объединения «Центр дефектологической и психологической помощи «Аутизм» Чичек Мамедли, председатель Общественного объединения «Ассоциация Аутизма» Эльнур Мамедов, председатель Общественного объединения «Клуб Фармацевтов» Шовги Буньятов, председатель Общественного объединения «Психосоциальная реабилитация и развитие» Ламия Керимова, председатель Общественного объединения «Цифровое развитие» Кенуль Агаева, председатель Общественного объединения «Борьба со СПИД-ом» Нофель Шарифов, председатель Общественного объединения помощь социально-экономическому развитию «Небо и Эко» Ирада Гасанова, председатель Общественного объединения «Ассоциация доноров крови» Фуад Аскеров и председатель Общественного объединения «Борьба с лейкемией» Мехрибан Багирова.

В своих выступлениях руководители НПО поблагодарили Хикмета Гаджиева за начавшийся недавно диалог НПО-правительство, и за сегодняшнюю встречу. Они высказали мнения и предложения о путях решения проблем в сфере их деятельности.

Выступивший в заключение помощник Президента Хикмет Гаджиев отметил, что предложения, выдвинутые НПО, будут рассмотрены, принята во внимание их обоснованная часть, предприняты соответствующие шаги по расширению сотрудничества государственных структур с НПО, усилению общественного контроля.

Отметим для сведения, что встречи помощника Президента Хикмета Гаджиева с НПО продолжатся.