Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения

Общество 31 августа 2020 23:00 (UTC+04:00)
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения

БАКУ /Trend/ - 31 августа помощник Президента Азербайджанской Республики встретился с председателями 41 НПО, функционирующей в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения. Об этом в АЗЕРТАДЖ сообщили из пресс-службы Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте.

Открывая встречу вступительным словом, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики Азай Гулиев сказал, что 4-я встреча, организованная в рамках диалога НПО и правительства, проводится с общественными организациями, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения. Темы, охватывающие данную сферу, обладают особым весом в ежегодно объявляемом советом грантовом конкурсе, на сегодняшний день финансовой поддержкой государства воспользовались сотни НПО. Азай Гулиев отметил: Учитывая то, что в число поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым в связи с усилением общественного контроля, входит также оценка водных ресурсов, встреча, проводимая помощником Президента Хикметом Гаджиевым с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения, представляет особое значение.

Помощник Президента Хикмет Гаджиев, коснувшись значения сегодняшней встречи, сказал, что желает выслушать мнения и идеи, которые руководители НПО, функционирующих в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения, считают приоритетными, и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Он сказал: Под руководством Президента Ильхама Алиева уделяется особое внимание улучшению экологической обстановке в Азербайджане, созданию новых зон озеленения и лесных массивов. Как результат, созданы ряд национальных парков, новые лесополосы. Произошли позитивные перемены в экологической обстановке в Баку и на Абшероне, повышено внимание к обеспечению населения питьевой водой, охране окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, успешно осуществлены меры, направленные на улучшение экологического состояния Каспия.

Констатировав, что правительство придает особое значение тесному сотрудничеству с НПО, функционирующими в области экологии и водного хозяйства, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что на состоявшемся 23 июля 2020 года онлайн-совещании, посвященном состоянию водного хозяйства, Президент Ильхам Алиев призвал НПО к активности в осуществлении общественного контроля: «Господин Президент отметил, что ученые непременно должны участвовать в оценке водных ресурсов и оценке вероятности их увеличения, а также во всей остальной работе. К данному процессу необходимо привлечь неправительственные организации. Они доведут до внимания вопросы, которые остались вне внимания государственных структур. Считаю, что этот вызов Президента является большим стимулом для деятельности НПО».

Помощник Президента подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой вносит важный вклад в сферу охраны окружающей среды в Азербайджане. В 2019 году в акции, посвященной по инициативе Мехрибан ханым Алиевой юбилею Имадеддина Насими, за день в стране было посажено 650 тысяч деревьев, что оказало весьма позитивное влияние на экологическую обстановку в стране. Своим значением отличаются и проекты, рассчитанные по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой на оздоровление экологической среды, увеличение зеленых насаждений.

Хикмет Гаджиев отметил, что проекты, реализуемые различными НПО в области охраны окружающей среды, в частности, просветительская работа в значительной степени изменило к лучшему отношение людей к окружающей среде.

Помощник Президента подчеркнул, что Армения использует Мецаморскую АЭС, превратившуюся в источник серьезной угрозы для региона, также для контрабанды радиоактивных веществ. Он призвал НПО, функционирующие в области охраны окружающей среды, привлечь внимание международной общественности к угрозе, представляемой Мецаморской АЭС, построенной на основе технологий, использованных на Чернобыльской атомной электростанции.

Хикмет Гаджиев сказал, что Армения проводит против нашей страны политику экологического терроризма и его составной части – «водного террора», что Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла в 2016 году специальное постановление о «Преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана». Он отметил, что Армения использует Сарсангское водохранилище, находящееся на нашей оккупированной Арменией территории, в таких вредных и опасных целях, как нарушение обеспечения граждан Азербайджана водой и сельскохозяйственной деятельности, уничтожение биоразнообразия территории.

Затем Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан также отличается работой, проводимой по защите здоровья населения и созданной в этой сфере современной инфраструктурой. Действенные меры, принятые правительством в период борьбы с пандемией COVID-19, дали результат, и мы добились полного контроля над пандемией. Одобряется активное участие НПО в борьбе с пандемией, просветительской работе и обеспечении общенациональной солидарности, эта активность должна быть продолжена и впредь.

Хикмет Гаджиев отметил, что в результате варварской незаконной эксплуатации территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, грубо нарушен экологический баланс, достигший опасного предела. Помощник Президента подчеркнул необходимость продолжительного и системного информирования НПО авторитетных международных организаций о последствиях экологического террора Армении против Азербайджана, обращений к международным организациям и судам о стране-агрессоре.

Помощник Президента сказал, что государство ждет от НПО таких действий, как непосредственное участие в осуществлении общественного контроля по направлениям их деятельности, привлечение населения к активности в охране окружающей среды, а также проведение кампаний, агитирующих к эффективному использованию воды, выступление с инновативными идеями и предложениями, проведение исследований для изучения проблем, связанных с эффективным использованием воды, выдвижение обоснованных предложений, непосредственное участие в подготовке и проведении государственной политики, приобщение к движению и сети международных экологических НПО, международным экологическим кампаниям (День окружающей среды, Международный день Земли, День моря, Всемирный день воды и др.), выражение поддержки гражданского общества Азербайджана.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Общественного объединения «Международный диалог во имя охраны окружающей среды – IDEA Сурхай Шукюров, председатель Социально-экологического центра «ЭкоСфера» Фируза Султанзаде, председатель Регионального экологического центра «Кавказ» Мелек Шукюрова, председатель Общественного объединения «Здоровое развитие и просвещение» Анар Халилов, исполнительный директор Общественного объединения «Центр экологического права «Эколекс» Самир Исаев, исполнительный директор Общественного объединения «Экологический баланс» Айтен Поладова, исполнительный директор Общественного объединения «Служба здоровью» Парвана Велиева, председатель Общественного объединения «Специалисты в сфере использования воды» Рамиз Мамедов, председатель Общественного объединения «Охрана здоровья» Язгюль Абдиева, председатель Экологического общественного объединения «Рузгар» Ислам Мустафаев, председатель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов, председатель Общественного объединения охраны живого мира «Альянс» Мансура Расулзаде, председатель Общественного объединения «Биосфера» Горхмаз Ибрагимли, председатель Общественного объединения «Эко Мир» Севиль Юзбашева, председатель Общественного объединения экологических исследований и просветительства «Эко-TES» Чингиз Назаров, председатель Общественного объединения «К здоровой жизни» Садиг Гасанов, председатель Общественного объединения помощи изучению экологических проблем «Ана Кюр» Рустам Меликов, председатель Общественного объединения экологического просвещения «Аран» Насиреддин Керемов, председатель Общественного объединения «Экологическая информация» Муса Мурадлы, председатель Общественного объединения экотуризм «Шафаг» Вамиг Бабаев, председатель Общественного объединения «Помощь защите экологии» Садых Садыхов, председатель Общественного объединения «Экологическое просвещение и мониторинг» Гамза Юсубова, председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических и экологических исследований» Рамиз Искендеров, председатель Общественного объединения «Социально-экономическое и экологическое развитие» Рахиля Мехтиева, председатель Общественного объединения «Женская инициатива во имя развития» Зиба Набиева, исполнительный директор Общественного объединения «Поддержка детей с лейкозом» Эмин Набили, председатель Общественного объединения «Больные гемофилией» Аяз Гусейнов, председатель Общественного объединения по восстановлению экологии и инфраструктуры «Край долгожителей» Назим Агаев, председатель Общественного объединения «Зеленый Мир» по экологическому просвещению Эльман Джафарли, председатель Общественного объединения «Педиатрическая кардиология и ревматология» Света Рафиева, председатель Общественного объединения «Борьба с инфекционными болезнями» Фикрет Халилов, председатель Общественного объединения «Азербайджанская диабетическая лига» Егяна Султанова, председатель Общественного объединения «Центр дефектологической и психологической помощи «Аутизм» Чичек Мамедли, председатель Общественного объединения «Ассоциация Аутизма» Эльнур Мамедов, председатель Общественного объединения «Клуб Фармацевтов» Шовги Буньятов, председатель Общественного объединения «Психосоциальная реабилитация и развитие» Ламия Керимова, председатель Общественного объединения «Цифровое развитие» Кенуль Агаева, председатель Общественного объединения «Борьба со СПИД-ом» Нофель Шарифов, председатель Общественного объединения помощь социально-экономическому развитию «Небо и Эко» Ирада Гасанова, председатель Общественного объединения «Ассоциация доноров крови» Фуад Аскеров и председатель Общественного объединения «Борьба с лейкемией» Мехрибан Багирова.

В своих выступлениях руководители НПО поблагодарили Хикмета Гаджиева за начавшийся недавно диалог НПО-правительство, и за сегодняшнюю встречу. Они высказали мнения и предложения о путях решения проблем в сфере их деятельности.

Выступивший в заключение помощник Президента Хикмет Гаджиев отметил, что предложения, выдвинутые НПО, будут рассмотрены, принята во внимание их обоснованная часть, предприняты соответствующие шаги по расширению сотрудничества государственных структур с НПО, усилению общественного контроля.

Отметим для сведения, что встречи помощника Президента Хикмета Гаджиева с НПО продолжатся.

Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения - Gallery Image
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения - Gallery Image
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения - Gallery Thumbnail
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020»
Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020»
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута
Туркменское предприятие экспортирует полипропиленовую продукцию в ряд стран
Туркменское предприятие экспортирует полипропиленовую продукцию в ряд стран
Loading Bars
Лента новостей
В Ашхабаде состоялось заседание Международной Ассоциации Туркменские алабаи Туркменистан 23:44
Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020» Грузия 23:25
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения Общество 23:00
В ВОЗ заявили, что эффективность вакцин от коронавируса должна быть не менее 50% В мире 22:53
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане В мире 22:29
Raiffeisen Bank о возможностях сотрудничества с Туркменистаном Финансы 22:15
Глава ВОЗ заявил о необходимости диалога с противниками ограничительных мер по пандемии В мире 22:13
В Алматы смягчены ограничительные меры Казахстан 21:51
Развитие стратегических отношений с соседями — один из приоритетов Ирана Политика 21:46
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 21:35
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута Грузия 21:22
В Колорадо бушует самый крупный в истории штата пожар США 21:12
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 20:30
За первые семь месяцев 2020 года выросли продажи на портале Azexport.az Финансы 20:08
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана Политика 20:02
Идея переселения армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах крайне опасна и противоречит международному праву — депутат Политика 20:01
Как Шовкет Мамедова вдохновила Рейнгольда Глиэра (ФОТО) Культура 19:51
В Ашхабаде состоялось учредительное заседание Ассоциации «Türkmen alabaý itleri» Туркменистан 19:16
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкую коллегу Политика 19:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам Политика 19:02
Поведение Пашиняна говорит о том, что Армения готова совершить новую военную провокацию - депутат Политика 19:02
Президент Ильхам Алиев: Закон един для всех, никто не может быть выше закона Политика 19:01
Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни Политика 18:58
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID Политика 18:57
В Азербайджане назначены члены Комиссии по борьбе с коррупцией — распоряжение Политика 18:38
В Азербайджане сократился экспорт ненефтяного сектора Бизнес 18:18
"Лондонские такси" будут обслуживать в Баку посольство Великобритании (ФОТО) Политика 18:09
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Общество 17:55
Парламент Японии может утвердить нового премьера 16 сентября Другие страны 17:47
В Баку открываются дополнительные автобусные маршруты (ФОТО) Общество 17:47
В Азербайджане завершилась работа внешкольных виртуальных кружков Общество 17:46
Госкомитет Азербайджана вновь поддержал соотечественников в Стамбуле Общество 17:41
Ровшан Аскеров определит интеллектуальный уровень жителей Москвы Интересное 17:38
ООО "Baku Steel Company" сократила экспорт продукции Бизнес 17:31
Туркменское предприятие экспортирует полипропиленовую продукцию в ряд стран Бизнес 17:13
Продлен срок приема документов в профшколы Азербайджана Общество 17:02
Минобразования Азербайджана призвало к осторожности граждан, желающих обучаться за рубежом Общество 16:56
SOCAR впервые за последние годы экспортировала бензин AI-92 Энергетика 16:48
В Азербайджане прошло заседание Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам Общество 16:44
В Азербайджане завершается выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру Общество 16:42
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года Европа 16:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы Политика 16:35
Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана Политика 16:32
Нефть торгуется у максимума с марта на новостях из ОАЭ и статистике из Китая Энергетика 16:28
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов Политика 16:28
В Азербайджане выявлено 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144 человека Общество 16:24
В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных открытию в РФ музейного комплекса «Самбекские высоты», представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:22
Президент Грузии назвала дату парламентских выборов Грузия 16:15
88% границ Ирана открыты для перевозки товаров и пассажиров Экономика 16:13
SOCAR Polymer лидирует в негосударственном сегменте экспорта из Азербайджана Бизнес 16:13
IT Park Uzbekistan развивает локальную стартап-экосистему ИКТ 16:06
В преддверии нового учебного года в Азербайджане вырос спрос на ноутбуки Общество 16:06
A.LI выпустил клип на дебютную песню "Еду на капоте" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 16:06
Увеличены расходы бюджета Госнефтефонда Азербайджана в 2020 году Экономика 15:52
В прессе Нидерландов опубликована статья о майоре Анаре Новрузове, погибшем в ходе боев в Товузе Нагорно-карабахский конфликт 15:51
BMB Trade Group развивает сельскохозяйственный бизнес Узбекистана Бизнес 15:42
В Ашхабаде завершается строительство двухуровневой дорожной развязки Транспорт 15:37
IT Park Uzbekistan планирует выход на зарубежные рынки ИКТ 15:30
За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 18 Грузия 15:30
На некоторых территориях Баку предоставляются выездные услуги по оформлению жилья Общество 15:17
В Азербайджане сократились платежи посредством иностранных банковских карт ИКТ 15:17
SOCAR: Временная остановка Бакинского НПЗ может продлиться до 1,5 месяцев Энергетика 15:13
SOCAR: Бензина AI-92 должно хватить для внутреннего потребления в период ремонта Бакинского НПЗ Энергетика 15:12
Более 75% страховых сборов в Азербайджане приходятся на долю пяти компаний Финансы 15:07
В Австралии начались испытания на людях вакцины от коронавируса компании Novavax Другие страны 15:02
Туркменские учреждения переходят в режим онлайн работы Бизнес 14:58
Следует и далее оберегать себя и своих близких, пока не будет разработана вакцина — депутат Общество 14:55
Около 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять страховых компаний Финансы 14:50
Экспорт голландской продукции в Азербайджан сократился Бизнес 14:48
Самолет "Эль-Аль" летит из Израиля в ОАЭ через Саудовскую Аравию Израиль 14:47
BP обнародовала график бурения разведочных скважин для SWAP Энергетика 14:42
Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг увеличились ИКТ 14:36
В пригороде Баку планируется реставрация древней бани Общество 14:34
В сентябре Миграционная служба Азербайджана будет работать в прежнем режиме Общество 14:33
Уникальные рецепты азербайджанских блюд в Музее Нобелевской премии в Швеции (ФОТО) Культура 14:32
В Азербайджане обсуждается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за бытовое насилие Общество 14:28
Президент Ильхам Алиев: В связи с пандемией азербайджанским врачам уделяется особое внимание Политика 14:28
В Азербайджане вырос коэффициент естественного прироста населения Общество 14:24
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинских средств Тендеры 14:22
Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос более чем на $ 47 миллионов Турция 14:21
Гянджинский автомобильный завод будет продавать электробусы в Турцию (ФОТО) Транспорт 14:13
Индия продлила приостановку международных пассажирских авиаперелетов до 30 сентября Другие страны 14:10
Директор школы не работает водителем в BakuBus - Бакинское транспортное агентство Происшествия 14:09
AZAL ответил на вопросы в связи с возвратом авиабилетов Транспорт 14:06
В Туркменистане расширяется выпуск ковров Бизнес 14:06
Там, где гудела земля и били нефтяные фонтаны - отправляемся в Балаханы (ФОТО) Культура 13:58
В Иране открылся второй завод по производству инсулиновых шприц-ручек Политика 13:56
ОАЭ и Афганистан купили в Туркменистане авиационный керосин и дизельное топливо Бизнес 13:53
МВД Азербайджана обратилось к гражданам Общество 13:51
Путин и Жээнбеков подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства Кыргызстан 13:51
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 13:50
Россия организовала вывозные авиарейсы из Туркменистана Транспорт 13:42
На основании обращений в соцсетях в Генпрокуратуру Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении директора турфирмы Общество 13:38
Президент Ильхам Алиев: Благополучие людей, их социальный статус и, конечно же, здоровье – главный вопрос для нас Политика 13:31
Малайзия неизменно будет поддерживать позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - посол (ФОТО) Политика 13:28
Работы азербайджанского фотографа о катастрофе в порту Бейрута вошли в National Geographic (ФОТО) Социум 13:27
Политолог: У Армении нет человеческих ресурсов для нужд обороны, в армии отсутствует дисциплина Политика 13:18
Президент Ильхам Алиев наградил Вагита Алекперова орденом "Достлуг" Политика 13:17
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с COVID Азербайджан проводит очень успешную деятельность Азербайджан 13:14
Президент Ильхам Алиев поздравил с юбилеем главу нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Политика 13:13
Все новости