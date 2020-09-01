В Азербайджане началась регистрация на второй тур приемного экзамена в резидентуру
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация для участия во втором туре экзаменов по приему в резидентуру
Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре, кандидаты, собравшие 40 и более баллов в первом туре экзаменов, внеся требующуемую сумму в "Личном кабинете", могут зарегистрироваться с первого по седьмое сентября.
Второй тур экзаменов (оценивание знаний по специальности) будет проведен 18 сентября в Баку и Нахчыване.
В Центре также отметили, что в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров дата проведения экзаменов может быть изменена.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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