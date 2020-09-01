АМИ Trend - 25 лет: от бумажных бюллетеней до цифровой платформы

Сегодня, 1 сентября независимое агентство международной информации Trend отмечает свое 25-летие. Важно то, что все эти годы АМИ Trend объединяет в своих рядах журналистов, которые понимают свою ответственность перед государством и народом. За четверть века своей деятельности Trend стал лидером регионального медиа-пространства. Небольшое частное агентство сделало рывок от развоза клиентам бумажных бюллетеней до собственной цифровой платформы, не уступающей мировым аналогам, которой могли бы позавидовать многие мировые СМИ.



Одно из достижений АМИ Trend - это работа на конкурентном уровне в медиа-пространстве Ирана, Грузии и стран Центральной Азии. А после того как в 2010 году Moody's International подтвердило статус Trend как компании с международным уровнем менеджмента, агентство добилось доступа в авторитетнейшие информационные базы и, как результат на сегодняшний день - сотни ежедневных перепечаток новостей агентства в транснациональных медиа.



Среди составляющих успеха АМИ Trend необходимо подчеркнуть качественный контент, авторитет достоверного источника информации, цифровизацию деятельности агентства. Закономерным итогом стало признание Trend на европейском уровне: в год своего 25-летия АМИ Trend расположилось на третьем месте в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов Европы (Top 10 European News Websites To Follow in 2020), опередив таких европейских гигантов, как EU Reporter и Euractiv.

Trend продолжает реализацию своей международной стратегии по продвижению в мировое информационное пространство. Во Франции уже запущена интернет-газета lagazetteaz.fr - дочерний франкоязычный проект Trend, базирующийся в Париже. Кроме того, как нам известно, в ближайшее время предполагается развитие аналогичных своих проектов в других странах Европы.