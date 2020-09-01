В Азербайджане названа дата повторных выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 сентября проведет выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов, не принявших участие в итоговых аттестационных экзаменах, проведенных в июне-июле.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, экзамены будут организованы в Баку, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Евлахе, Шеки, Агджабеди, Кюрдамире, Сабирабаде, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы и Хачмазе.

Результаты экзаменов будут отражены в аттестатах, которые будут выданы учащимся.

Учащиеся могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена" с сайта ГЭЦ.

В связи с ограничениями доступа в города и районы, где действует строгий карантинный режим, соответствующим органам будет предоставлена ​​база данных участников экзамена, а экзаменаторам и, при необходимости, по одному сопровождающему будет разрешено проводить в здание экзаменуемого и вернуться после экзамена. Участник экзамена имеет возможность распечатать вместе с "Пропускным листом на экзамен" пропуск на одного человека, который будет его сопровождать. Пропуск должен быть заполнен и подписан экзаменуемым.

Экзаменуемого может сопровождать только один человек.

Во время проверки пропуск должен быть представлен вместе с удостоверением личности. "Пропускной лист на экзамен" действителен в присутствии самого экзаменуемого (за исключением периода ожидания, когда экзаменуемый находится в здании).

В экзаменах в целом предусмотрено участие 18277 учащихся по общему (9-летнему) среднему образованию и 1789 учащихся по полному (11-летнему) среднему образованию. Экзамен по азербайджанскому языку сдадут 369 учеников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)