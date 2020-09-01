В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 2 сентября
БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных телеуроков на второе сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура) и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале (https://www.youtube.com/playlist…), портале видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/), а также на странице канала Təhsil (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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