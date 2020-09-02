Центр социсследований Азербайджана провел исследовательскую работу на тему "Антикризисная политика государства по борьбе с пандемией в свете общественного мнения"

Общество 2 сентября 2020 20:54 (UTC+04:00)
Центр социсследований Азербайджана провел исследовательскую работу на тему "Антикризисная политика государства по борьбе с пандемией в свете общественного мнения"

БАКУ /Trend/ - Центр социальных исследований (ЦСИ) периодически изучает изменения, происходящие в жизни государства и общества,текущие тенденции, новые подходы, динамику в обществе, и для представления общественности , а также государственным органам, составляет открытые и закрытые справки.

Как сообщает в среду Trend, на основании опроса общественного мнения на тему "Антикризисная политика государства в борьбе с пандемией в свете общественного мнения" Центр презентовал масштабную исследовательскую работу. Анализ общественного мнения об антикризисной стратегии, принятой Азербайджаном в рамках ​​борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), соответствующей государственной политики, играет важную роль в планировании решений правительства на предстоящий период.

В аналитическом отчете на основании общественного мнения оцениваются показатели отношения к неотложным мерам социальной поддержки, осуществленным государством за краткосрочный период в целях снижения негативного влияния пандемии на макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

Председатель Центра Захид Орудж сказал, что пандемия коронавируса, охватившая в мире все сферы общественной жизни, включая экономику, социальное благосостояние, внутренние и внешние связи стран, в первую очередь поставила перед трудным испытанием глав государств, политических лидеров.

"Хроника предыдущих месяцев показала, что реакция руководителей стран на угрозу пандемии, проявленная в разное время и в разных формах, резко отличилась от действий как политических деятелей прошлого, так и профессиональных управленцев современной эпохи", - сказал Орудж.

Он отметил, что Президент Азербайджана сумел взять на себя все риски для того, чтобы его народ преодолел это испытание,справедливо характеризуемое как одно из самых тяжелых испытаний мировой истории, а в ряде случаев называемое "войной". Глава государства сумел разрешить образовавшиеся в нестандартных условиях вызовы и проблемы, проявил стойкость, железную волю, и потому его рейтинг, авторитет и харизма в обществе остаются высокими.

"Этот авторитет является основным гарантом благополучия, политико-экономического и духовного обновления, законности и, самое главное, проводимого с 2019 года масштабного государственного строительства. Те же слова можно сказать и в адрес Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Как и прежде, в течение последних пяти месяцев Мехрибан Алиева шла плечом к плечу с главой государства участвовала в решении вопросов во всех сферах государственной и общественной жизни, была рядом с народом", - подчеркнул Захид Орудж.

Он сообщил, что изучение общественного мнения и исследование его динамики в связи с деятельностью Президента Азербайджана первым инициировал именно Центр социальных исследований.

"Представленный очередной отчет является третьей исследовательской работой из данного цикла, и охватывает второй квартал 2020 года с апреля по июнь. В аналитическом отчете, созданном на основании социального опроса, нашли отражение мониторинг, а также динамика и анализ общественного отношения к многогранной деятельности Президента в сравнении с таковыми в предыдущем периоде.

В период пандемии страны мира остались перед политическим, нравственным и моральным выбором. Выбирая между защитой здоровья населения и спасением национальной экономики разные государства приняли отличные решения. Президент Азербайджана заявил, что ничто не может быть превыше жизни людей. Таким образом, вынесение на первый план руководством Азербайджана здоровья, благосостояния и безопасности граждан в качестве стратегического приоритета стало одним из самых верных решений.

Суть всех антикризисных мероприятий, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, - программы по экономической поддержке, начиная с социальных пакетов и до адаптации и модернизации инфраструктуры здравоохранения, мер по строительству новых клиник служат именно этой высшей цели - в центре государственной политики стоит гражданин", - подытожил Захид Орудж.

Зампредседателя правления Центра Эльшад Мирбашироглу в своем выступлении рассказал о различных аспектах "Индекса доверия", и подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности главы государства является строительство армии. Особое внимание к вооруженным силам, разумеется, прежде всего обусловлено тем, что страна находится в состоянии войны. Результаты опроса наглядно показывают, что население крайне высоко оценивает деятельность Президента в направлении армейского строительства.

"Таким образом, 70,7 процента, то есть абсолютное большинство респондентов оценило деятельность главы государства в направлении армейского строительства как крайне эффективное, 24,6 процента - как большей частью эффективное, и только 2,5 процента опрошенных выступают с противоположных позиций. Эффективная деятельность главы государства в направлении армейского строительства играет роль основного фактора, обусловившего рост доверия к Президенту. Так, 82 процента из 24,6 процента опрошенных, заявивших, что доверие к главе государства выросло, крайне положительно отметили деятельность Президента Азербайджана в направлении армейского строительства. Даже из 2,6 процента респондентов, которые сообщили о снижении доверия к главе государства, 27,6 процента оценили деятельность азербайджанского лидера положительно", - подчеркнул Эльшад Мирбашироглу.

Далее он отметил, что новые вызовы и цели развития на международном и национальном уровнях требуют повышения гибкости и эффективности в сфере государственного управления. Кадровые реформы как важный фактор в этом направлении всегда находятся в центре внимания главы государства.

"Кадровые реформы, проводимые Президентом, оцениваются 53,9 процента респондентов как очень эффективные, а 32 процента считают кадровые реформы в основном эффективными, и только 6,5 процента респондентов не считают кадровую реформу эффективной. Проведенные Президентом кадровые реформы также сыграли важную роль в повышении доверия к нему. Так, из 24,6 процента опрошенных, сообщивших, что доверие к главе государства выросло, 68,6 процента высоко оценили кадровые реформы. Восемь процентов из 2,6 процента респондентов, отметивших снижение доверия к главе государства, также высоко оценили кадровые реформы. Среди тех, кто охарактеризовал кадровые реформы главы государства как крайне эффективные, 81,2 процента также поддержали его инициативу по борьбе с коррупцией. Значительная часть негативно оценивших кадровые реформы - 74,3 процента считают, что привлечение к уголовной ответственности допустивших случаи коррупции должностных лиц - правильный шаг", - сказал Эльшад Мирбашироглу.

Он подчеркнул, что в последнее время борьба с коррупцией в стране особенно усилилась. Одной из основных целей осуществляемых кадровых реформ, институциональных преобразований является предотвращение случаев коррупции.

"Деятельность главы государства в данном направлении оценена как крайне эффективная 56,1 процента респондентов, а 27,2 процента опрошенных сказали, что эта деятельность в основном эффективна. Наряду с этим, в обществе наблюдаются определенные ожидания в сфере борьбы с коррупцией. Так, 12,3 процента опрошенных считают, что проделанная в данном направлении работа не столь эффективна, а 4,4 процента затруднились отвечать. Из 56,1 процента опрошенных, положительно отозвавшихся о деятельности в сфере борьбы с коррупцией, 36,5 процента отметили, что доверяют Кабинету министров, а 33,4 процента - Милли Меджлису", - подчеркнул Мирбашироглу.

Он отметил, что гибкие стратегические шаги, предпринимаемые Президентом в области безопасности и внешней политики, постоянно привлекают внимание общества. На данном этапе Азербайджан, занимая достаточно серьезные позиции в системе международных отношений, смог наладить систему эффективного многопланового сотрудничества. Большинство опрошенных Центром социальных исследований также разделяют это мнение. Так, 54 процента респондентов считают деятельность Президента в направлении безопасности и внешней политики крайне эффективной, 28,9 процента — большей частью эффективной. Выступающие с противоположной позиции составляют 6,5 процента опрошенных. В процентом соотношении лиц, затрудняющихся отвечать на этот вопрос, наблюдается рост. Так на вопрос в связи с деятельностью в направлении безопасности и внешней политики 10,7 процента респондентов затруднились ответить.

В своему выступлении глава департамента социально-экономического анализа Центра социальных исследований Сеймур Алиев сообщил, что решения, принятые в рамках стратегии борьбы с кризисами, вызванными стихийными бедствиями (в данном случае пандемией), рассчитываются на два этапа. Хотя первый основан на элементах реактивного кризисного управления, предусмотренного на краткосрочный период и предотвращение повседневных воздействий, вызванных кризисом, на втором этапе сфокусированные на средне и долгосрочный период меры состоят из проактивных стратегий, осуществляемых с целью устранения причин и недопущения повторения кризиса на основании анализа вызвавших его факторов.

"В данном исследовании на основании общественного мнения дается оценка антикризисной стратегии, сформированной правительством Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), соответствующим государственным политикам. Изучение общественного мнения об антикризисной политике на основе дополняющих друг друга стратегических решений и рекомендаций нацелено на обеспечение отчетности в этой области", - добавил Алиев.

В аналитическом отчете на основе общественного мнения оцениваются показатели отношения к неотложным мерам социальной поддержки, осуществленным государством за краткосрочный период в целях снижения негативного влияния пандемии на макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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