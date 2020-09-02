Обнародован прогноз погоды на сентябрь в Баку
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало прогноз погоды на сентябрь, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
В сентябре среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме, местами на 1-3 градуса выше нормы. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее.
В первые пять дней сентября ожидается стабильная погода без осадков.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 22-25 (ночью 18-23, днем 25-30, в отдельные дни до 32-35) градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-3 градуса выше нее.
Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме ( норма 12-23 мм).
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров
Питер Тейс: Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе
Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация
Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус