Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан поздравила информационное агентство Trend с 25-летием

БАКУ/Trend/ - Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" поздравила информационное агентство Trend с 25-летием.

"Сегодня информационное агентство Trend отмечает свой «серебряный» юбилей. Со дня основания в 1995 году и по сей день Trend является одним из самых правдивых и объективных новостных ресурсов, распространяющих информацию как в Азербайджане, так и в регионах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Trend является одним из самых оперативных источников, благодаря которому в мире распространяются достоверные сведения об Азербайджане – его истории, культуре, традициях и современных геополитических реалиях.

Благодаря высокому профессионализму журналистов Trend читатели на протяжении двадцати пяти лет могут получать достоверные сведения из-под пера талантливых и высококвалифицированных журналистов. Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» от имени тысяч выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, поздравляет агентство Trend с юбилеем и желает всем его сотрудникам дальнейших успехов в их благородном деле – популяризации справедливой и реалистичной информации как об Азербайджане, так и о других уголках мира. Желаем вам мира и процветания!" - говорится в поздравлении.