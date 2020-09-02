Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер южный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 29-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона - южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

3-4 сентября на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, в северных и западных районах ливни, град, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 16-21, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова.)