Запущен проект «Поддержка виртуального образования»

Одно из главнейших направлений деятельности провайдера телекоммуникационных услуг компании ENGINET является содействие развитию сектора образования и оказание поддержки проектам, реализуемых в этой сфере в нашей стране. Деятельность компании в этой сфере направлена на то, чтобы предоставить широкие возможности информационных технологий для каждого учителя, а также опосредовать применение этих возможностей в учебном процессе.

Принимая во внимание текущую ситуацию с пандемией в мире и в стране, ENGINET запускает проект «Поддержка виртуального образования», который позволит всем, кто занят в сфере образования, воспользоваться преимуществами широкого спектра телекоммуникационных услуг. Так, в рамках проекта педагогам предлагается льготный пакет с высокоскоростным интернетом, мобильной связью, множеством тренингов для повышения технологических знаний в образовании. Помимо всего, учителя получат доступы к ресурсам Азербайджанской Образовательной Сети и глобальной научной сети GEANT, а также техническую поддержку для качественной организации дистанционного обучения.

Возможности, предоставляемые в рамках проекта помогут педагогам организовать качественный и непрерывный учебный процесс посредством «Виртуальной школы» и других образовательных платформ.

Отметим, что в рамках проекта планируется проведение конкурсов, вебинаров, тренингов и других подобных мероприятий, направленных на мотивацию учителей.