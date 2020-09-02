В министерстве культуры Азербайджана новое кадровое назначение

БАКУ /Trend/ - Приказом первого замминистра культуры, временно исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова Земфира Гудрат гызы Гусейнбейли назначена заведующим отделом по вопросам государственной службы и кадров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минкультуры.

Гусейнбейли родилась в 1990 г. в Баку, в 2011 году защитила в БГУ степень бакалавра (с отличием) по специальности «международные отношения» , в 2010 году - степень магистра (с отличием) по специальности «Управление международным бизнесом» Кингстонского университета в Лондоне. Она участница и организатор различных семинаров и конференций по управлению человеческими ресурсами, прошла практику в структурах ООН.

Гусейнбейли начала трудовую деятельность в 2012 году на должности представителя по связям с общественностью в Бакинском фонде наследия Нобелей.

В 2014-2018 годах работала главным специалистом по человеческим ресурсам в компании "Titan D", являющейся субконтрактором нефтяной компании "BP", ведущим специалистом по кадрам в Азербайджанской государственной нефтяной компании.

В 2019 году она была назначена на должность замначальника Департамента по человеческим ресурсам ПО «Азнефть», была исполнителем проекта «Трансформация человеческих ресурсов», руководителем образовательных программ и программ развития.

Гусейнбейли - автор различных образовательных программ по управлению человеческими ресурсами. Владеет английским, русским, турецкими языками.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)