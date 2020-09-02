В Азербайджане выявлено 154 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 139 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 154 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 139, скончались два человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 732 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 116, скончались 538 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 078 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 730, в целом – 935 396 тестов.