В Азербайджане 136 больных коронавирусом находятся в реанимации

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 078 активных больных коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По данным структуры, из них 136 находятся в реанимации, а 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлено 154 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 139, скончались два человека.

На сегодня в стране выявлено 36 732 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 116, скончались 538 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 078 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 730, в целом – 935 396 тестов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)