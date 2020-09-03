Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию заново отстроенного учебного корпуса UNEC (ФОТО) (версия 3)

Первая версия опубликована в 11:00

БАКУ /Trend/ - Сдан в эксплуатацию заново отстроенный учебный корпус номер 3 Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Trend, 3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного корпуса на улице Муртузы Мухтарова.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в учебном корпусе условиями.

Министр образования Эмин Амруллаев и ректор UNEC Адалят Мурадов проинформировали Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной работе.

Было отмечено, что отвечающий современным стандартам новый учебный корпус, строительство которого началось в 2018 году, был возведен с сохранением фасада старого здания. В отвечающем современным кампусным стандартам новом учебном корпусе из 4 зданий, богатом современными архитектурными элементами, будут обучаться 3 тысячи студентов по технических и технологических специальностям. В здании имеются 30 аудиторий, 6 лекционных залов, 6 лингафонных кабинетов, оснащенные самым современным технологическим оборудованием 14 лабораторий, просторный спортзал, двухэтажная библиотека, большой и малый конференц-залы. Здесь созданы все условия для проведения воспитания и обучения на высоком уровне.